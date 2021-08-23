Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте

"Через Беларусь... несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев - не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию... И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью", - заявил Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане.