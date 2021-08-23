Должно ли квартирное товарищество оценивать риски рабочей среды?

«Обсудили с председателем соседнего квартирного товарищества подачу анализа рисков в Трудовую инспекцию. Наше товарищество не платит никому зарплату, услугу по уборке мы покупаем у фирмы. В соседнем доме уборщица принята на работу. Нужно ли обоим домам составлять анализ рисков?» - поинтересовались председатели.

Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

«В вопросе приведены две различные ситуации: в одном товариществе имеется работник, в другом речь идет о покупке услуги.

Квартирное товарищество, которое покупает услугу уборки у фирмы, не должно проводить анализ рисков рабочей среды в работе уборщицы. Это делает предприятие, на котором уборщица трудоустроена.

Второе квартирное товарищество, в котором работает уборщица с трудовым договором, как работодатель должно выполнить все свои обязательства, в том числе, провести анализ рисков рабочей среды. Анализ рисков нужно провести для того, чтобы выявить риски, которые могут возникать в рабочей среде и самой работе. Риски необходимо выяснить для того, чтобы можно было принять меры для исключения и снижения нанесения вреда здоровью.