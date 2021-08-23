Страны Балтии и Польша призвали ООН принять меры в отношении Беларуси из-за миграции

Главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в совместном заявлении отметили, что режим Александра Лукашенко планирует и организует приток мигрантов, названный в заявлении "гибридным наступлением" на ЕС.

В последние месяцы границу со стороны Беларуси пересекли тысячи мигрантов главным образом с Ближнего Востока, и ЕС считает это местью Минска за ужесточение санкций блока.

"Пора привлечь внимание ООН, в том числе Совета Безопасности ООН, к проблеме злоупотребления Белорусью ситуацией с мигрантами, - говорится в совместном заявлении премьер-министров. - Мы призываем Верховного уполномоченного ООН по делам беженцев предпринять активные шаги по решению этой ситуации и потребовать от Беларуси соблюдения международных обязательств".

Премьер-министры отметили, что пересекших границу мигрантов принимают, однако страны Балтии и Польша призывают ЕС предпринять возможные новые меры во избежание дальнейшей незаконной миграции.