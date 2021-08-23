Страны Балтии и Польша призвали ООН принять меры в отношении Беларуси из-за миграции
Эстония, Латвия, Литва и Польша в понедельник призвали ООН принять меры в отношении Беларуси, со стороны которой грозит вторжение в ЕС незаконных мигрантов.
Эстония, Латвия, Литва и Польша в понедельник призвали ООН принять меры в отношении Беларуси, со стороны которой грозит вторжение в ЕС незаконных мигрантов.
Главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в совместном заявлении отметили, что режим Александра Лукашенко планирует и организует приток мигрантов, названный в заявлении "гибридным наступлением" на ЕС.
В последние месяцы границу со стороны Беларуси пересекли тысячи мигрантов главным образом с Ближнего Востока, и ЕС считает это местью Минска за ужесточение санкций блока.
"Пора привлечь внимание ООН, в том числе Совета Безопасности ООН, к проблеме злоупотребления Белорусью ситуацией с мигрантами, - говорится в совместном заявлении премьер-министров. - Мы призываем Верховного уполномоченного ООН по делам беженцев предпринять активные шаги по решению этой ситуации и потребовать от Беларуси соблюдения международных обязательств".
Премьер-министры отметили, что пересекших границу мигрантов принимают, однако страны Балтии и Польша призывают ЕС предпринять возможные новые меры во избежание дальнейшей незаконной миграции.
"Использование беженцев и мигрантов как оружия угрожает региональной безопасности и представляет собой грубое нарушение прав человека", - говорится в заявлении.