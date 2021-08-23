Пн, 23.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Страны Балтии и Польша призвали ООН принять меры в отношении Беларуси из-за миграции

Страны Балтии и Польша призвали ООН принять меры в отношении Беларуси из-за миграции

Мигранты у польской границы. ФОТО: GRZEGORZ DABROWSKI

Эстония, Латвия, Литва и Польша в понедельник призвали ООН принять меры в отношении Беларуси, со стороны которой грозит вторжение в ЕС незаконных мигрантов.

Главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в совместном заявлении отметили, что режим Александра Лукашенко планирует и организует приток мигрантов, названный в заявлении "гибридным наступлением" на ЕС.

В последние месяцы границу со стороны Беларуси пересекли тысячи мигрантов главным образом с Ближнего Востока, и ЕС считает это местью Минска за ужесточение санкций блока.

"Пора привлечь внимание ООН, в том числе Совета Безопасности ООН, к проблеме злоупотребления Белорусью ситуацией с мигрантами, - говорится в совместном заявлении премьер-министров. - Мы призываем Верховного уполномоченного ООН по делам беженцев предпринять активные шаги по решению этой ситуации и потребовать от Беларуси соблюдения международных обязательств".

Премьер-министры отметили, что пересекших границу мигрантов принимают, однако страны Балтии и Польша призывают ЕС предпринять возможные новые меры во избежание дальнейшей незаконной миграции.

"Использование беженцев и мигрантов как оружия угрожает региональной безопасности и представляет собой грубое нарушение прав человека", - говорится в заявлении.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back