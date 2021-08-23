Пьяный мотоциклист без прав удирал от полиции со скоростью 233 километра в час

На приказы остановиться он не реагировал, и остановить его удалось лишь через несколько километров. При проверке выяснилось, что у мотоциклиста нет прав нужной категории, а уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе оказался на грани, после которой необходимо возбуждать уголовное дело. Кроме того, на мотоцикл не было ни страховки, а техосмотр он не прошел.