Картина дня: оказавшиеся в беде путешественники, организация работы школ и эпопея с холодильным складом

"Мы тут как заложники": в Таллиннском аэропорту десяткам пассажиров запретили покидать аэропорт

Сегодня днем пассажирка рейса MYX 537 Таллинн-Анталья Людмила позвонила в редакцию Rus.Postimees прямо из Таллиннского аэропорта, где она находилась уже более девяти часов. Их рейс в Турцию был сильно задержан, но хуже всего то, что в какой-то момент представитель авиаперевозчика SmartLynx запретил пассажирам покидать транзитную зону. Читать далее...

Министр образования: работа школ будет зависеть от уровня заражаемости, масштабных закрытий постараемся избежать

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр образования и наук Лийна Керсна, председатель Объединения руководителей школ Урмо Уйболехт, председатель Союза работников образования Реэмо Волтри, председатель Совета ректоров Март Кальм, председатель Объединения школьных психологов Кармен Майкалу и председатель Эстонского союза молодежных объединений Трийн Рооз. Читать далее...

Леа Данильсон-Ярг: в Эстонии насчитывается до 3000 привитых и заразных носителей вируса

На прошлой неделе были опубликованы результаты исследования о распространении коронавируса, которые говорят о том, что «в Эстонии сейчас может быть носителем вируса каждый 200-й вакцинированный взрослый». Читать далее...

В Эстонии прибавилось 319 зараженных, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3675 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 319, то есть 8,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Только 10% случаев домашнего насилия доходит до полиции

Министерство внутренних дел и Совет министров Северных стран в Эстонии вместе с партнерами на этой неделе организуют конференцию, в которой соберутся местные и иностранные эксперты по вопросам насилия в близких отношениях. Читать далее...

Эпопея с холодильным складом сбила графики вакцинации детей

Сбой в работе холодильного склада Департамента здоровья и порча хранившихся там вакцин подняли среди семейных врачей и родителей волну обеспокоенности, которая не улеглась до сих пор, подтвердила Postimees Марье Оона, представитель Общества семейных врачей в экспертной комиссии по иммунопрофилактике. Читать далее...

Афганистан - форс-мажор для американцев или планомерное увеличение влияние Китая?

Вывод войск из Афганистана неожиданно обернулся тяжелым ударом по имиджу США и вызвал во всем мире негативную реакцию в связи с запредельным цинизмом американцев по отношению к их брошенным афганским помощникам. По всему миру возникли сомнения в способности США доминировать. Проводники американской линии серьезно задумались о своей судьбе. Читать далее...

Прокуратура не будет расследовать причины сбоя в работе холодильного склада Департамента здоровья

На прошедшем сегодня заседании парламентских спецкомиссий государственный секретарь Таймар Петеркоп сказал, что у следственной комиссии, изучавшей причины сбоя в работе холодильных складов Департамента здоровья, была мотивация передать материалы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства. Читать далее...

Катрин Кендра: 20 лет назад с финансами Таллинна была полная катастрофа

Один из самых высокооплачиваемых чиновников Таллинна Катрин Кендра проработала на город больше двадцати лет, 15 из которых - в должности директора финансовой службы. На протяжении всех лет она практически не давала интервью, оставаясь в тени постоянно сменяющихся мэров. В начале июля новость об ее уходе была воспринята негативно: Кендра получит компенсацию в размере шести месячных зарплат, а это больше 35 000 евро. В интервью Rus.Postimees она рассказала, чем заслужила эти деньги и черезо что ей и ее команде пришлось пройти, чтобы обеспечить столице мировое признание и звание наиболее эффективного финансового подразделения Эстонии. Читать далее...

Анализ: такими темпами четырехполосные шоссе будут построены через 106 лет