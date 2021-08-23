Картина дня: оказавшиеся в беде путешественники, организация работы школ и эпопея с холодильным складом
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 августа.
Сегодня днем пассажирка рейса MYX 537 Таллинн-Анталья Людмила позвонила в редакцию Rus.Postimees прямо из Таллиннского аэропорта, где она находилась уже более девяти часов. Их рейс в Турцию был сильно задержан, но хуже всего то, что в какой-то момент представитель авиаперевозчика SmartLynx запретил пассажирам покидать транзитную зону. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр образования и наук Лийна Керсна, председатель Объединения руководителей школ Урмо Уйболехт, председатель Союза работников образования Реэмо Волтри, председатель Совета ректоров Март Кальм, председатель Объединения школьных психологов Кармен Майкалу и председатель Эстонского союза молодежных объединений Трийн Рооз. Читать далее...
На прошлой неделе были опубликованы результаты исследования о распространении коронавируса, которые говорят о том, что «в Эстонии сейчас может быть носителем вируса каждый 200-й вакцинированный взрослый». Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3675 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 319, то есть 8,7% от общего количества тестов. Читать далее...
Министерство внутренних дел и Совет министров Северных стран в Эстонии вместе с партнерами на этой неделе организуют конференцию, в которой соберутся местные и иностранные эксперты по вопросам насилия в близких отношениях. Читать далее...
Сбой в работе холодильного склада Департамента здоровья и порча хранившихся там вакцин подняли среди семейных врачей и родителей волну обеспокоенности, которая не улеглась до сих пор, подтвердила Postimees Марье Оона, представитель Общества семейных врачей в экспертной комиссии по иммунопрофилактике. Читать далее...
Вывод войск из Афганистана неожиданно обернулся тяжелым ударом по имиджу США и вызвал во всем мире негативную реакцию в связи с запредельным цинизмом американцев по отношению к их брошенным афганским помощникам. По всему миру возникли сомнения в способности США доминировать. Проводники американской линии серьезно задумались о своей судьбе. Читать далее...
На прошедшем сегодня заседании парламентских спецкомиссий государственный секретарь Таймар Петеркоп сказал, что у следственной комиссии, изучавшей причины сбоя в работе холодильных складов Департамента здоровья, была мотивация передать материалы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства. Читать далее...
Один из самых высокооплачиваемых чиновников Таллинна Катрин Кендра проработала на город больше двадцати лет, 15 из которых - в должности директора финансовой службы. На протяжении всех лет она практически не давала интервью, оставаясь в тени постоянно сменяющихся мэров. В начале июля новость об ее уходе была воспринята негативно: Кендра получит компенсацию в размере шести месячных зарплат, а это больше 35 000 евро. В интервью Rus.Postimees она рассказала, чем заслужила эти деньги и черезо что ей и ее команде пришлось пройти, чтобы обеспечить столице мировое признание и звание наиболее эффективного финансового подразделения Эстонии. Читать далее...
За 30 лет после восстановления независимости Эстония построила 97 километров, то есть в среднем 3,2 километра четырехполосных дорог в год. Такими темпами перестроить все три главных шоссе удастся не раньше 2127 года, выяснилось из анализа, проведенного Эстонским союзом строительства инфраструктуры. Читать далее...