Картина дня: попавшие в беду путешественники, организация работы школ и эпопея с холодильным складом

На границе в Нарве начала работать система, которая считывает номера легковых автомобилей, благодаря чему машине, заранее записанной в очередь на сайте eestipiir.ee, не нужно проезжать через зону ожидания - можно ехать сразу к погранпункту. Также изменился способ регистрации в живой очереди, которая позволяет проехать бесплатно. Киоск самообслуживания больше не записывает в живую очередь. Читать далее...

Полиция обнаружила на хуторе целый арсенал

Во второй половине дня 4 августа в центр тревоги поступило сообщение о взрыве, произошедшем в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда, при котором пострадал 77-летний мужчина. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Карис: В моем возрасте внутреннее чутье уже могло бы сработать, но сейчас ничего не могу прогнозировать

Кандидат от коалиции на президентских выборах Алар Карис после встречи с «Отечеством» не смог спрогнозировать, есть ли у него надежда на получение необходимых 68 голосов 30 августа. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Сибуль: «Отечество» сообщит в среду, поддержит ли Кариса

После встречи с кандидатом в президенты Аларом Карисом генеральный секретарь «Отечества» Прийт Сибуль сказал, что решение о его поддержке будет принято к среде. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Эстонии, Латвии и Литве проходит акция «Балтийская цепь 2021»

Сегодня проходит акция «Балтийская цепь 2021», организованная антипрививочниками и сторонниками теорий заговора. Смотрите фото...

Правительство одобрило распоряжение о новых коронавирусных ограничениях

Правительство утвердило распоряжение о том, что обязательство носить маску вступает в силу с четверга, 26 августа, в тех общественных помещениях, где не проверяется COVID-сертификат. В общественных местах, где требуется COVID-сертификат, его должны предоставить все клиенты или участники. Утвержденный приказ также является новым полным текстом ограничений в связи COVID. Читать далее...

Тяжело пострадавшие в ходе взрыва газа в Тарту полицейские переведены в обычную палату

В ходе взрыва газа, который случился на улице Яама в Тарту на позапрошлой неделе, тяжело пострадали несколько оперативников, находившихся на месте происшествия. На прошлой неделе двух спасателей отпустили на домашнее лечение, а вчера из отделения интенсивной терапии в обычную палату перевели полицейских, которые находятся в Северо-Эстонской региональной больнице. Читать далее...