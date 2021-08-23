Результаты рейда ⟩ Полиция задержала превысивший скорость фургон, которым управлял пьяный водитель

В государственный праздник, последовавший за сокращенной рабочей неделей, полиция Йыгевамаа усиленным составом проверяла трезвость водителей и в целом состояние дорожного движения. Проверка проходила как в городе Йыгева, так и во всем уезде. В течение дня полиция проверила тысячу водителей и обнаружила 22 нарушения ПДД.

Организовавший рейд оперативный дежурный тартуского полицейского участка Стевен Кайо с возмущением признал, что, к сожалению, на основании полученных результатов местную картину дорожного движения нельзя считать здоровой. «Мы обнаружили четырех водителей, употребивших алкоголь, двух водителей без прав и поймали фургон Renault, скорость которого, как зафиксировала полиция, составляла 176 км / ч. Мы подали водителю сигнал остановки и при проверке в довершение всего установили у него алкогольное опьянение», - сказал Кайо.

Оперативный дежурный добавил, что при такой высокой скорости даже трезвый водитель не может среагировать на неожиданные происшествия на дороге, не говоря уже о ситуации, когда пьяная голова притупляет способность реагировать и восприятие окружающего.