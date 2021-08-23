Поиск решений по доставке из Афганистана тех, кого Эстония готова принять, продолжается

Эстония тесно сотрудничает с международными партнерами в целях доставки афганцев из Кабула, сообщила в понедельник BNS пресс-служба МИД Эстонии. «Ищем возможности перевозки, но сейчас из-за чрезвычайной хаотичности ситуации, к сожалению, невозможно дать определенные прогнозы, когда именно люди, которым мы намерены помочь, окажутся на борту самолетов», - сказал пресс-секретарь.

В прошлый четверг правительство решило переместить из Афганистана в Эстонию до 30 человек, нуждающихся в международной защите.

Президент США Джо Байден не исключил, что сроки воздушного моста могут быть продлены далее ранее установленного крайнего срока 31 августа.

Представитель Талибана заявил, что группа не намерена продлевать крайний срок эвакуации после окончания августа. Представитель Талибана Сухайль Шахин сказал, что президент США Джо Байден заявил, что выведет войска к концу августа и что продление крайнего срока будет означать продление оккупации Афганистана.