На променаде улицы Рейди на один день будет открыто посольство Аэгна

«Остров Аэгна является одной из неоткрытых жемчужин Кесклинна. Сейчас, когда путешествовать достаточно сложно, но желание открывать для себя новые места у людей не пропало, мы хотели бы напомнить об острове Аэгна. Приглашаем вас открыть для себя красивую природу острова и познакомиться с его увлекательной историей. Об острове можно будет больше узнать уже в этот четверг в палатке посольства Аэгна», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В палатке мероприятия будут представлены инфоматериалы об острове, будет возможность встретиться со старейшиной Аэгна, а также узнать много нового о природе и историческом наследии острова и проекте эко-острова. Возле палатки будет оборудован детский городок, на месте для ознакомления будет скоростной катер спасателей, а о рыбных блюдах и вкусах расскажет рыбак, известный писатель и журналист Владислав Коржец.

Мероприятие завершится бесплатным концертом Kukerpillid в 18 часов.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

14:00 координатор Элико Петсер познакомит с деятельностью Дома природы

15:00 старейшина острова Аэгна Рауль Ринк расскажет о том, чем можно заняться на острове

16:00 руководитель отдела городской среды Управы района Кесклинн Айгар Палснер расскажет о наследии, истории и природе острова, а также познакомит с результатами проекта эко-острова

17:00 Владислав Коржец прочитает стихи о рыбах Балтийского моря

17:50 награждение победителей фотоконкурса природы Аэгна