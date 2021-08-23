На променаде улицы Рейди на один день будет открыто посольство Аэгна
26 августа на улице Рейди рядом с пляжем Инглиранд в рамках Дня Балтийского моря пройдет мероприятие «Посольство Аэгна», на которое приглашаются все желающие.
26 августа на улице Рейди рядом с пляжем Инглиранд в рамках Дня Балтийского моря пройдет мероприятие «Посольство Аэгна», на которое приглашаются все желающие.
«Остров Аэгна является одной из неоткрытых жемчужин Кесклинна. Сейчас, когда путешествовать достаточно сложно, но желание открывать для себя новые места у людей не пропало, мы хотели бы напомнить об острове Аэгна. Приглашаем вас открыть для себя красивую природу острова и познакомиться с его увлекательной историей. Об острове можно будет больше узнать уже в этот четверг в палатке посольства Аэгна», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
В палатке мероприятия будут представлены инфоматериалы об острове, будет возможность встретиться со старейшиной Аэгна, а также узнать много нового о природе и историческом наследии острова и проекте эко-острова. Возле палатки будет оборудован детский городок, на месте для ознакомления будет скоростной катер спасателей, а о рыбных блюдах и вкусах расскажет рыбак, известный писатель и журналист Владислав Коржец.
Мероприятие завершится бесплатным концертом Kukerpillid в 18 часов.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
14:00 координатор Элико Петсер познакомит с деятельностью Дома природы
15:00 старейшина острова Аэгна Рауль Ринк расскажет о том, чем можно заняться на острове
16:00 руководитель отдела городской среды Управы района Кесклинн Айгар Палснер расскажет о наследии, истории и природе острова, а также познакомит с результатами проекта эко-острова
17:00 Владислав Коржец прочитает стихи о рыбах Балтийского моря
17:50 награждение победителей фотоконкурса природы Аэгна
18:00 с морскими песнями выступит ансамбль Kukerpillid