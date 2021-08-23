Полиция обнаружила на хуторе целый арсенал

«На вызов повышенной опасности отреагировали полицейские патрули, медики, саперы с собакой и криминалисты», - рассказал ведущий следователь Йыгеваской полиции Вейко Кыре. Он добавил, что пока медики оказывали пострадавшему пожилому мужчине первую помощь, полицейские вместе с саперами на месте выясняли, миновала ли опасность.

Параллельно с этим к работе на месте взрыва приступили криминалисты, собранная которыми информация дала основания подозревать, что у пострадавшего мужчины помимо найденных на месте происшествия двух единиц огнестрельного оружия и боеприпасов могут быть другие нелегальные и опасные предметы. Хутор мужчины был обыскан, всего у него было обнаружено восемь единиц нелегального огнестрельного оружия, около 1000 патронов и порох. По словам следователя полиции Кыре, данный случай наглядно демонстрирует, насколько опасны нелегальные предметы и взрывчатка в руках неопытного человека, из-за которого могут подвергаться опасности и посторонние люди, и прибывшие на место сотрудники органов.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто, чистая удача, что в результате взрыва не пострадал никто посторонний. «Пострадавший при взрыве пожилой мужчина тоже может благодарить удачу, что он не получил более серьезных травм. Он до сих пор находится на лечении в больнице, но его ранения не представляют угрозы для жизни. Это яркий пример того, что неизвестные взрывчатые вещества, взрыватели или снаряд могут неожиданно взорваться и оказаться опасными. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело, в ходе следствия мы проверим, как и почему произошел этот взрыв», - сказала прокурор.

«Несмотря на ежегодные кампании по сдаче оружия полиции практически еженедельно поступают сообщения о бесхозном оружии, снарядах или взрывчатке, которые находят в ходе полевых или строительных работ. К сожалению, нередки и случаи, когда информируют об умышленном и незаконном обращении с оружием или хранении боеприпасов или взрывчатки. Это, в свою очередь, показывает, что в Эстонии по-прежнему слишком много хозяйств, где хранят в прямом смысле слова взрывоопасные предметы», - пояснил следователь полиции.