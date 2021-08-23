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Полиция выслала проститутку из страны

Аэропорт. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

На прошлой неделе Пыхьяская префектура задержала в Таллинне и теперь высылает из страны занимавшуюся проституцией украинку, пишет Postimees.

19 августа сотрудник Службы пограничного и миграционного контроля Пыхьяской префектуры начал производство относительно нелегального пребывания в стране гражданки Украины 1992 года рождения, которая занималась проституцией. Женщине сделали предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и в течение одного года запретили въезд в страну.

20 августа Служба пограничного и миграционного контроля Пыхьяской префектуры сделала предписание покинуть Эстонию в течение десяти дней и наложила двухлетний запрет на въезд для бразильских граждан 1984 и 1986 годов рождения, поскольку было основание полагать, что их озвученная цель въезда на территорию государств-членов Шенгенской конвенции не соответствует фактической цели.

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