Полиция выслала проститутку из страны

19 августа сотрудник Службы пограничного и миграционного контроля Пыхьяской префектуры начал производство относительно нелегального пребывания в стране гражданки Украины 1992 года рождения, которая занималась проституцией. Женщине сделали предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и в течение одного года запретили въезд в страну.

20 августа Служба пограничного и миграционного контроля Пыхьяской префектуры сделала предписание покинуть Эстонию в течение десяти дней и наложила двухлетний запрет на въезд для бразильских граждан 1984 и 1986 годов рождения, поскольку было основание полагать, что их озвученная цель въезда на территорию государств-членов Шенгенской конвенции не соответствует фактической цели.