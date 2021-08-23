В аэропорту, которым управляют американские военные, скопилось около 14 тыс. человек.

Среди них - журналист-фрилансер Билаль Сарвари. Он с семьей добрался до этого летного поля, бросив все, кроме пары смен одежды.

Билаль, бывший журналист Би-би-си, хотел вырастить свою дочку по имени Сола, что означает "мир, спокойствие", в родной стране, события в которой он освещал двадцать лет, начав в 2001 году как помощник и переводчик иностранных корреспондентов.

Теперь он лишь надеется, что Сола когда-нибудь поймет, почему он решил бежать.

"Целое поколение афганцев похоронило свои мечты, свои планы и свои жизни", - говорит Билаль.

По подсчетам американцев, за неделю из кабульского аэропорта было вывезено почти 30 тыс. человек. Большая часть из них - сколько точно, неизвестно - это афганцы, которые работали с иностранцами и теперь боятся мести талибов.

Многие из них - образованные профессионалы, и Билаль Сарвари боится представить, как эта утечка мозгов отразится на Афганистане. "В этой стране хорошие специалисты на деревьях не растут", - говорит он.

За воротами аэропорта - еще тысяч десять или даже больше рвущихся на летное поле, на самолет, прочь из страны. Время уходит, и людей охватывает отчаяние.

Суббота, как рассказывают очевидцы-репортеры, была самым черным днем. Несколько женщин погибли в давке, в огромной напиравшей толпе.

Всего, по данным НАТО, в аэропорту за эту неделю, что прошла с момента взятия Кабула талибами, погибли не меньше 20 человек.

В воскресенье у ворот аэропорта было уже спокойнее. Как передает агентство Рейтер, бойцы "Талибана", стреляя в воздух, палками загоняли людей в более-менее организованные очереди.

Западные страны все больше беспокоятся, что не успеют вывезти всех своих граждан и работавших с ними афганцев до 31 августа - до дня, когда американские военные планировали завершить эвакуацию.

В субботу глава внешнеполитического ведомства Евросоза Жозер Боррель сказал, что это "математически невозможно".

Билаль Сарвари говорит, что он уезжает, но не сдается.

"Наши отношения с Афганистаном - это трагический роман. Что бы ни случилось, мы от него не откажемся", - говорит Сарвари.