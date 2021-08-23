Видео ⟩ Сибуль: «Отечество» сообщит в среду, поддержит ли Кариса

«"Отечество" выскажет свою окончательную точку зрения в среду, но сегодня состоялась очень содержательная и деловая дискуссия», - сказал Сибуль и выразил удовлетворение тем, что наконец в парламенте появился кандидат в президенты. «Коалиция, наконец, завершила эту игру и выдвинула кандидата, которого можно обсудить», - добавил Сибуль. Он пообещал, что члены партии также узнают мнение социал-демократов о кандидатуре Кариса.

Комментируя более либеральные взгляды Кариса, Сибуль отметил, что они не ищут нового председателя для «Отечества» и что все ценности кандидата в президенты не обязательно должны совпадать с ценностями Отечества. «Конечно, чем больше они похожи, тем больше радости мы чувствуем», - сказал он.