Правительство одобрило распоряжение о новых коронавирусных ограничениях
Правительство одобрило распоряжение, в соответствии с которым с четверга, 26 августа, вступит в силу обязанность носить маску в тех публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки. В публичном пространстве, где осуществляется проверка справок, их должны предъявлять все клиенты или участники деятельности. Одобренное распоряжение одновременно является и новым сводным актом о введенных для борьбы с коронавирусом ограничениях.