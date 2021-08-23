Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer окончательно одобрена в США
Вакцина Comirnaty, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской корпорацией Pfizer, стала первым из аналогичных препаратов, получивших окончательное одобрение в США. В понедельник, 23 августа, о решении полностью одобрить к применению данную вакцину людьми старше 16 лет сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Это первая вакцина от пневмонии COVID-19, прошедшая в США окончательную сертификацию, пишет Deutsche Welle.