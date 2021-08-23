Тяжело пострадавшие в ходе взрыва газа в Тарту полицейские переведены в обычную палату

Тяжело пострадавшие в ходе взрыва газа в Тарту полицейские переведены в обычную палатуМедик по-прежнему в тяжелом состоянии
В ходе взрыва газа, который случился на улице Яама в Тарту на позапрошлой неделе, тяжело пострадали несколько оперативников, находившихся на месте происшествия. На прошлой неделе двух спасателей отпустили на домашнее лечение, а вчера из отделения интенсивной терапии в обычную палату перевели полицейских, которые находятся в Северо-Эстонской региональной больнице, пишет Tartu Postimees.