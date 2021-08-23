Тяжело пострадавшие в ходе взрыва газа в Тарту полицейские переведены в обычную палату

«К настоящему моменту полицейские покинули отделение интенсивной терапии, их лечение продолжается в обычном отделении. Им стало немного лучше», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск. Хотя он не смог предоставить подробную информацию о здоровье своих коллег, Кейск сказал, что переход в обычную палату является признаком того, что состояние полицейских больше не опасно для жизни.

Двое спасателей, которые находились на лечении в Клинике Тартуского университета, были переведены на домашнее лечение. Пострадавший там же водитель скорой помощи до сих пор находится в таллиннской больнице в тяжелом состоянии. «Это настолько деликатные личные данные, что я не буду их подробно комментировать», - сказала руководитель Тартуской скорой помощи Вероника Рейнхард.

12 августа в 13.44 в Центр тревоги сообщили, что из квартиры в жилом доме на улице Яама в Тарту просачивается запах газа, а дверь не открывают. На основании доказательств, собранных в ходе производства, есть основание полагать, что пьяный мужчина заперся в квартире и открыл трубу центральной газовой системы. Что именно стало причиной такого поступка до сих пор неизвестно.

Прибывшие на место спасатели приступили к проверке ситуации, а в 13.56 произошел взрыв. В результате взрыва серьезно пострадали шесть человек: два спасателя, два полицейских, медик и мужчина, вынесенный из квартиры.

Последний умер в больнице вечером того же дня.