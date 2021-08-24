Студия Postimees: чем обусловлен скомканный финал в Афганистане?13:30
Как изменится мир после Афганистана? Почему Кабул пал так быстро, а огромные вложения и усилия западных стран себя не оправдали?
Как изменится мир после Афганистана? Почему Кабул пал так быстро, а огромные вложения и усилия западных стран себя не оправдали?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке, депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите включение из студии в 13:30!