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  • Студия Postimees: чем обусловлен скомканный финал в Афганистане?
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Студия Postimees: чем обусловлен скомканный финал в Афганистане?
13:30

Антс Лаанеотс ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Как изменится мир после Афганистана? Почему Кабул пал так быстро, а огромные вложения и усилия западных стран себя не оправдали?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке, депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите включение из студии в 13:30! 

  • Экс-командующий войсками Эстонии посещал Афганистан 11 раз. Возможно ли, по его оценке, навести там порядок?
  • Почему США повторили ошибки СССР?
  • Готова ли Европа к принятию потока беженцев из Афганистана?
  • Насколько эта ситуация чревата проблемами в Средней Азии?
  • Отразится ли происходящее на России?
  • В чью сторону качнутся туркмены, таджики и киргизы?
  • Возможно ли возвращение США в Афганистан в ближайшее время?

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