Минск получит от МВФ около миллиарда долларов

Это произойдет вследствие вступления в силу в понедельник, 23 августа, решения о распределении специальных прав заимствования (Special drawing rights, или SDR) среди государств-участников МВФ, о котором сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Фонд не прибегал к инструменту SDR более 10 лет

SDR - специально созданное средство для платежных расчетов МВФ. Его валютный курс определяется на основе обменных курсов корзины валют - доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В прошлый раз МВФ обращался к инструменту SDR в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса. Тогда около 190 стран-членов организации получили эти средства в объеме, зависящем от их квоты в МВФ и размера их экономик по отношению к мировой.

В нынешнем году финансовую помощь от Международного валютного фонда в виде SDR получат, в том числе, Россия (на сумму, эквивалентную 18 млрд долларов), Украина (около 2,8 млрд долларов), Казахстан (около 1,6 млрд долларов), Узбекистан (около 0,8 млрд долларов). В общей сложности всем странам-участницам МВФ будет выделено SDR на сумму 650 миллиардов долларов.

В то же время Международный валютный фонд ограничил доступ к SDR таким странам, как Венесуэла, Мьянма и Афганистан, мотивировав это тем, что вопрос о легитимности власти там не является окончательно решенным.

На что Беларусь может потратить помощь МВФ?

Как пояснил в интервью белорусскому онлайн-изданию Onliner научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук, условно владельцем выделенных МВФ средств в Беларуси будет Национальный банк. По словам эксперта, эти деньги нельзя будет перевести напрямую в бюджет или отдать обанкротившимся госпредприятиям. Однако условный дефицит бюджета можно будет профинансировать при помощи SDR через множество различных процедур.