Кайтселийт примет участие в параде по случаю Дня независмости Украины

„Эстония и Украина — друзья и союзники, поэтому Северо-Восточный оборонительный округ отправляет на празднование укомплектованную из добровольцев сводную группу. Участники парада понесут также новую эмблему Северо-Восточного оборонительного округа - символ единства и общего командования дружин Алатагузе, Йыгевамаа, Ярвамаа и Вирумаа в едином оборонительном округе“, - сообщил возглавляющий Северо-Восточный оборонительный округ и Вирускую дружину подполковник Яанус Айнсалу.

Как сообщает Кайтселийт, в эти сложные времена особенно важно сохранять все дружеские связи и вносить вклад в их сохранение. Эстония и раньше участвовала в украинских парадах независимости, последний раз добровольцы дружин Северо-Восточного оборонительного округа принимали в нем участие в 2018 году.