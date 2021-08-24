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  • Кайтселийт примет участие в параде по случаю Дня независмости Украины
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Кайтселийт примет участие в параде по случаю Дня независмости Украины

Кайтселийт. Иллюстративное фото. ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Сводная группа Северо-Восточного оборонительного округа во вторник примет участие в параде по случаю Дня независмости Украины.

Сводную группу четырех дружин Кайтселита возглавит на параде фельдфебель Отт Сепп, флаг Эстонии понесет знаменная группа Сил обороны.

„Эстония и Украина — друзья и союзники, поэтому Северо-Восточный оборонительный округ отправляет на празднование укомплектованную из добровольцев сводную группу. Участники парада понесут также новую эмблему Северо-Восточного оборонительного округа - символ единства и общего командования дружин Алатагузе, Йыгевамаа, Ярвамаа и Вирумаа в едином оборонительном округе“, - сообщил возглавляющий Северо-Восточный оборонительный округ и Вирускую дружину подполковник Яанус Айнсалу.

Как сообщает Кайтселийт, в эти сложные времена особенно важно сохранять все дружеские связи и вносить вклад в их сохранение. Эстония и раньше участвовала в украинских парадах независимости, последний раз добровольцы дружин Северо-Восточного оборонительного округа принимали в нем участие в 2018 году.

Украина провозгласила государственную независимость 24 августа 1991 года. Этот день отмечается как государственный праздник.

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