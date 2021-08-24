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Соцдемы и «Отечество» не торопятся поддерживать Кариса

Алар Карис (в центре) во время встречи с руководством и членами фракции партии "Отечество". ФОТО: Mihkel Maripuu

Получивший поддержку коалиции кандидат в президенты Алар Карис вчера провел рабочие встречи с Социал-демократической партией и партией «Отечество», чтобы политики могли поближе познакомиться с его взглядами и оценкой ценностей. Ни одна из оппозиционных партий не раскрыла, планируют ли они поддержать директора Эстонского национального музея Алара Кариса. Таким образом, необходимых дополнительных голосов у коалиционного кандидата пока нет, пишет Postimees.

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Первыми Карис встретился с соцдемами, за чем все желающие могли наблюдать через интернет. Председатель партии Индрек Саар признал Postimees, что ощущения после встречи остались двоякими, поскольку Карис дал ответы, которые показались партии симпатичными, но уклонился от ответов по некоторым важным вопросам.

Соцдемы спрашивали Кариса по разным темам, но больше всего они хотели знать его мнение о равенстве в вопросе брака, ущербе, причиненном предыдущим правительством и участии в политике партий, находящихся под подозрением в причастности к коррупции.

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