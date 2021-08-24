Соцдемы и «Отечество» не торопятся поддерживать Кариса

Алар Карис (в центре) во время встречи с руководством и членами фракции партии "Отечество". ФОТО: Mihkel Maripuu

Получивший поддержку коалиции кандидат в президенты Алар Карис вчера провел рабочие встречи с Социал-демократической партией и партией «Отечество», чтобы политики могли поближе познакомиться с его взглядами и оценкой ценностей. Ни одна из оппозиционных партий не раскрыла, планируют ли они поддержать директора Эстонского национального музея Алара Кариса. Таким образом, необходимых дополнительных голосов у коалиционного кандидата пока нет, пишет Postimees.