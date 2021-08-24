Полиция просит помощи в поисках 76-летнего мужчины

Поздно вечером 23 августа в Центр тревоги сообщили, что в деревне Луке, волость Ныо, в неизвестном направлении из дома призрения ушел 76-летний Мярт. В последний раз мужчину видели в тот день после полудня сидящим на скамейке около дома призрения, однако после этого его местоположение и направление движения неизвестны.

Получив сообщение, полиция немедленно приступила к поискам в окрестностях как дома призрения, так и в местах, где пожилой мужчина любил бывать. К началу ночи были осмотрены близлежащее кладбище, его предыдущее место жительства в волости Ныо, а также дороги рядом с домом призрения. К сожалению, найти мужчину пока не удалось, поэтому поиски продолжаются и сейчас, к ним, помимо поисковой группы, привлечены служебные собаки полиции и кинологи.

Рост Мярта около 175 см, у него крепкое телосложение и светлые волосы. На нем красная куртка, серые спортивные штаны и коричневые сандалии, а также темная шапка. У него нет мобильного телефона.