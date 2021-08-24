Венгрия против Евросоюза. Поддержит ли премьер Орбан Нuxit?
Венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet часто поднимает такие вопросы, которые официально в стране не обсуждаются, но по поводу которых премьер Виктор Орбан и его правительство хотели бы знать мнение общества. Одна из таких вопросов - выход Венгрии из Евросоюза, о чем написала газета в середине августа, тем самым фактически открыв публичные дебаты. Эта тема до недавних пор считалась табу даже в правительственных кругах, пишет DW.