Венгрия против Евросоюза. Поддержит ли премьер Орбан Нuxit?

"Пришло время поговорить о Huxit (Hungarn Exit - по аналогии c Brexit) - выходе Венгрии из Евросоюза" - под таким заголовком Magyar Nemzet опубликовала немецкую версию комментария, который вызвал огромный общественный резонанс. О нем сообщили почти все крупные СМИ страны, оппозиционные политики и многие комментаторы выразили возмущение и тревогу. И это неудивительно.

По вопросу отношений Венгрии с ЕС в стране пока что царит общественный и межпартийный консенсус, несмотря на глубочайший политический раскол в обществе. То, что о возможном выходе Венгрии из ЕС впервые с 2010 года, когда Орбан вновь стал премьером, открыто и серьезно написало важное проправительственное издание, - беспрецедентный случай.

В версии статьи на венгерском языке говорится: "Сейчас мы должны наконец серьезно подумать о нашем возможном выходе из союза государств, который истекает кровью, имея тысячи ран, но при этом демонстрирует имперские симптомы и ведет себя пренебрежительно и высокомерно со своими странами-членами в Восточной и Центральной Европе".

В качестве обоснования для выхода из ЕС автор статьи указывает следующее: "Наши пути разошлись. В то время как Запад осознанно ломает христианскую мораль и систему ценностей и вместо этого строит космополитичное безликое мировое сообщество, которое базируется на самоуничтожении индивидуума, мы - венгры, поляки и другие европейцы, живущие в центральной части континента, - хотим сохранить наш тысячелетний культурный и религиозный фундамент".

Кто стоит за дебатами о выходе из ЕС

Статью написал известный в Венгрии своими правопопулистскими взглядами политолог Тамаш Фрич. Он далеко не политический аутсайдер: напротив, Фрич является влиятельным членом близких к Орбану организаций, в том числе "Форума гражданских объединений". Эта структура периодически организует так называемые "марши мира" - демонстрации в поддержку властей с десятками и сотнями тысяч участников, большая часть которых выступает с антиевропейскими лозунгами.

На этом основании можно полагать, что правительство было заранее информировано о готовящейся публикации или даже одобрило ее. Тему выхода страны из ЕС в последние месяцы затронули - хотя и не напрямую - несколько венгерских политиков.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер, формально являющийся вторым лицом в государстве, в начале июля в одном из интервью сказал, что в случае референдума о членстве страны в ЕС лично он проголосовал бы против - иначе, чем во время референдума в 2003 году, который проходил незадолго до большого расширения ЕС на Восток в мае 2004 года.