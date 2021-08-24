Вандализм или ссора между соседями? Надпись на стене дома вызвала шутки интернет-пользователей

В надписи на фасаде многоквартирного дома соседей призывают к порядку. «Квартира 48, хватит пить», — требует возмущенный житель дома.

Что это? Неуместная шутка, или конфликт между соседями настолько серьезен, что пострадало даже имущество квартирного товарищества?

«Если ничего не помогает, вандализм поможет», — улыбается один пользователь.

«Это написали сами люди из квартиры 48, только не помнят этого», — думает другой.