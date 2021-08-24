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  • Вандализм или ссора между соседями? Надпись на стене дома вызвала шутки интернет-пользователей

Вандализм или ссора между соседями? Надпись на стене дома вызвала шутки интернет-пользователей

Центр Тарту. Снимок иллюстративный. ФОТО: Margus Ansu/Postimees Grupp

Надпись на стене эстонского многоквартирного дома активно обсуждается в социальной сети Reddit, передает Kodustiil.

В надписи на фасаде многоквартирного дома соседей призывают к порядку. «Квартира 48, хватит пить», — требует возмущенный житель дома.

Что это? Неуместная шутка, или конфликт между соседями настолько серьезен, что пострадало даже имущество квартирного товарищества?

«Если ничего не помогает, вандализм поможет», — улыбается один пользователь.

«Это написали сами люди из квартиры 48, только не помнят этого», — думает другой.

«На самом деле там так хорошо гуляют, что соседи хотят присоединиться, но стесняются и завидуют», — шутит третий.

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