Вандализм или ссора между соседями? Надпись на стене дома вызвала шутки интернет-пользователей
Надпись на стене эстонского многоквартирного дома активно обсуждается в социальной сети Reddit, передает Kodustiil.
Надпись на стене эстонского многоквартирного дома активно обсуждается в социальной сети Reddit, передает Kodustiil.
В надписи на фасаде многоквартирного дома соседей призывают к порядку. «Квартира 48, хватит пить», — требует возмущенный житель дома.
Что это? Неуместная шутка, или конфликт между соседями настолько серьезен, что пострадало даже имущество квартирного товарищества?
«Если ничего не помогает, вандализм поможет», — улыбается один пользователь.
«Это написали сами люди из квартиры 48, только не помнят этого», — думает другой.
«На самом деле там так хорошо гуляют, что соседи хотят присоединиться, но стесняются и завидуют», — шутит третий.