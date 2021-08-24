ФОТО: BBC News

Полиция Капитолия пришла к выводу, что сотрудник, стрелявший в Эшли Бэббит, участвовавшую в штурме Капитолия 6 января, потенциально спас членов Конгресса и их сотрудников от серьезных ранений и, возможно, даже смерти. В апреле министерство юстиции США пришло к выводу, что полицейский действовал в порядке самообороны.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов главы государства, победу на которых одержал нынешний президент Джо Байден.

35-летняя Эшли Бэббит была единственной застреленной во время беспорядков. Кроме нее во время осады Капитолия погибли еще три человека, но их смерти не были связаны с действиями полиции. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции.

ФОТО: Getty Images

Бэббит была ветераном военно-воздушных сил США и поддерживала ультраправые теории заговора в социальных сетях, в том числе утверждения о том, что поражение Трампа на президентских выборах 2020 года произошло из-за мошенничества.

"Действия служащего в этом деле потенциально спасли членов Конгресса и сотрудников Капитолия от серьезных ранений и возможной смерти от рук толпы бунтовщиков ", - говорится в заявлении полиции Капитолия.

Имя полицейского, застрелившего Бэббит, не называется в целях его безопасности. К нему не будет применено никаких внутренних дисциплинарных взысканий.