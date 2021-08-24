Гендиректор Налогово-таможенного департамента уходит в отставку

«Налогово-таможенный департамент - государственное учреждение с большим потенциалом. Я выражаю признательность и благодарность всей команде, цель которой - обеспечить удобный и эффективный сбор налогов и внести свой вклад в создание хорошей экономической среды в стране. Я пришел в выводу, что могу лучше реализовать свой потенциал в частном секторе, и я решил двигаться дальше», - объяснил свою отставку Мадис Яэгер, подчеркнув в то же время, что полученный опыт является особенным и ценным.