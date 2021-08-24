В Эстонии прибавилось 375 зараженных

Среди новых заразившихся 285 человек (76%) не прошли вакцинацию. У 90 заразившихся (24%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 122 человек. Из них 78 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 49, в Вырумаа - 33, в Вильяндимаа – 23, на Сааремаа — 21, в Пярнумаа — 20, в Валгамаа — 19, в Ярвамаа и Пыльвамаа — по 17, в Ида-Вирумаа — 14, в Йыгевамаа — 11, в Рапламаа — восемь, в Ляэне-Вирумаа — пять, на Хиуйумаа и в Ляэнемаа — по одному новому случаю заражения. В случае 14 положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 301 случай на 100 000 человек.

За сутки было открыто 16 новых случаев COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 99 пациентов. 77 человек или 77,8% госпитализированных пациентов не вакцинированы (71 из которых нуждаются в госпитализации из-за симптоматического COVID).

По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано в общей сложности 710 288 человек. Полностью курс вакцинации прошли 613 222 человека.

За минувшие сутки в Эстонии не было зарегистрировано новых случаев смерти пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в Эстонии скончались 1285 пациентов с коронавирусом.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).