"Талибан" создаст совет для управления Афганистаном

Источники издания сообщают, что тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов и сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб, а также член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль Аль-Рахман Хаккани.

Представители "Талибана" не хотят восстанавливать в стране пост президента или другого единоличного лидера, однако они готовы предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства, чтобы выглядеть "максимально инклюзивными", рассказывали собеседники Foreign Policy.

Более того, руководство движения хотело бы видеть в составе правящего совета Ахмада Масуда, сына знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда, возглавившего силы сопротивления талибам в провинции Панджшер.