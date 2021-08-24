Новый рекорд: житель Эстонии выиграл семь миллионов евро

В июне этого года был выигран джекпот и установлен рекорд в размере 6,5 млн евро, который достался 30-летнему мужчине, проживающему в Финляндии. На этот раз удача улыбнулась 30-летнему игроку портала Optibet из Эстонии, который попытал счастья в той же игре Mega Moolah и с той же ставкой в 3,75 евро.

Счастливчик, работающий строителем, был, мягко говоря, удивлен победе. «Мне пришлось прочитать сообщение о выигрыше несколько раз, чтобы понять, что это происходит со мной! - рассказал он. - Как-то я узнал из новостей о том, что игрок из Эстонии выиграл рекордную сумму в 6,5 млн евро, и подумал, что было бы интересно попробовать ту же игру. Конечно, я не мог представить себе такого счастья!»

На выигранные деньги он планирует купить дом, машину, а также вложить часть из них. Предыдущий победитель также планировал купить дом на выигранные средства.