В Ида-Вирумаа проводится бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

По словам главного специалиста Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Энель Нийн, сегодня в Эстонии нет бешенства, но мы по-прежнему подвержены риску заболевания. «На востоке Эстония граничит со страной, где случаи бешенства всё еще очень распространены. Ида-Вирумаа имеет тесные исторические, демографические и экономические отношения с территориями, расположенными вверх по реке Нарва и Чудским озером. Поэтому особенно важно, чтобы вакцинация помогла защитить домашних животных этого региона от бешенства, а при пересечении границы у них также был паспорт домашнего животного, и они были чипированы», – пояснила Нийн.

Департамент уже третий год подряд проводит кампанию вакцинации домашних животных от бешенства. В прошлые годы в ходе кампании в Юго-Восточной Эстонии было вакцинировано 1603 кошки и собаки. «Благодаря кампании в конце прошлого лета было вакцинировано много домашних животных из сельских районов Юго-Восточной Эстонии. Необходимость такого мероприятия подтвердили и местные жители. Поэтому надеемся, что в этом году в Ида-Вирумаа будет также много владельцев животных, которые вакцинируют своих питомцев», – сказала Нийн.

Вакцинация домашних животных проводится на открытом воздухе, поэтому важно, чтобы владелец животного быть был способен обеспечить для окружающих безопасную фиксацию животного во время вакцинации. «Например, кошек рекомендуется привозить в клетках-перевозках, чтобы они чувствовали себя спокойнее, поскольку окружающие собаки могут их напугать. Если у питомца есть паспорт или другой документ, в который вносится информация о вакцинации, то мы просим взять этот документ с собой», – посоветовала Нийн.

Собак и кошек необходимо вакцинировать от бешенства не реже одного раза в два года. Владелец животного обязан следить за тем, чтобы домашнее животное регулярно вакцинировалось. Кампания по вакцинации призвана помочь увеличить количество вакцинированных домашних животных, обеспечить безопасность домашних питомцев как дома, так и в поездках, а также еще раз привлечь внимание к важности вакцинации против бешенства. Поскольку более 95% заболеваний человека начинаются с контакта с больной бешенством собакой, важно, чтобы собаки и кошки в Эстонии были вакцинированы от бешенства. Это защитит жизни как животных, так и людей.