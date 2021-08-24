Фото ⟩ На берегу озера найдены женские вещи: полиция ищет их владелицу
Вечером 22 августа в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на берегу озера Леппсилла Мустярв в волости Ания Харьюкого уезда найдена женская одежда.
Вечером 22 августа в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на берегу озера Леппсилла Мустярв в волости Ания Харьюкого уезда найдена женская одежда.
Патруль полиции проверил места для костров и палаток, пообщался с отдыхавшими у озера людьми, но никто не знал, кому могла принадлежать эта одежда.
На данный момент полиции не было сообщений о пропавшей женщине, которой могли бы принадлежать эти вещи – платье, брюки, кофта и туфли. Вещи доставлены в Ида-Харьюское отделение полиции.
"Человек, который нашел эти вещи, конечно же начал беспокоиться, увидев одежду на берегу, и поступил правильно, сообщив о находке на номер 112. Цель полиции – убедиться, что с владелицей одежды все в порядке. Просим людей, у кого есть информация о том, кому могут принадлежать эти вещи, связаться с полицией", – сказала следователь Ида-Харьюского отделения полиции Ирина Малышева.
С полицией можно связаться по номеру 6125311 или э-почте irina.maloseva@politsei.ee.