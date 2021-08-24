СМИ: часть мигрантов на латвийско-белорусской границе объявили голодовку

Поговорив с одной группой мигрантов, журналистам удалось узнать, что те не намерены возвращаться, так как заплатили уже немаленькую сумму, чтобы приехать сюда, передает Rus.TVNET.

"Мы просто хотим остаться в Латвии. Не хотим уезжать", - рассказал один из мигрантов.

Вчера, 23 августа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш вместе с премьерами Литвы, Польши и Эстонии приняли решение, что не намерены пускать мигрантов на территории своих стран.

Тем временем мигранты отказываются от горячего питания, которое предоставляется благотворительной организацией. Цель состоит в том, чтобы после 14 дней в лесу их наконец отвели в теплые комнаты. Либо из-за языкового барьера мигрантов, либо по какой-то другой причине, но Латвийская пограничная служба ничего не знает о голодовке.

"Мы живем в лесу с животными 14 дней. На улице холодно. 14 дней нет возможности помыться", - отмечает один из мигрантов.

Напомним, с 10 августа пограничники предотвратили попытки 476 человек незаконно пересечь государственную границу.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации возможность пересечь границу по гуманитарным причинам была дана 25 ищущим убежища, в свою очередь, в целом в этом году 377 граждан третьих стран при незаконном пересечении государственной границы были задержаны.