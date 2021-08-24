СМИ: мигранты на латвийско-белорусской границе объявили голодовку
В программу TV3 Ziņas поступила информация о том, что некоторые из мигрантов, застрявших на латвийско-белорусской границе, начали голодовку, которая продлится 27 часов.
В программу TV3 Ziņas поступила информация о том, что некоторые из мигрантов, застрявших на латвийско-белорусской границе, начали голодовку, которая продлится 27 часов.
Поговорив с одной группой мигрантов, журналистам удалось узнать, что те не намерены возвращаться, так как уже заплатили немаленькую сумму, чтобы приехать сюда, передает Rus.TVNET.
"Мы просто хотим остаться в Латвии. Не хотим уезжать", - рассказал один из мигрантов.
Вчера, 23 августа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш вместе с премьерами Литвы, Польши и Эстонии принял решение, что страны не намерены пускать мигрантов на свои территории.
Тем временем мигранты отказываются от горячего питания, которое предоставляется благотворительной организацией. Они требуют, чтобы двух недель, проведенных в лесу, их наконец отвели в теплые помещения. Либо из-за языкового барьера мигрантов, либо по какой-то другой причине, Латвийская пограничная служба ничего не знает о голодовке.
"Мы живем в лесу с животными 14 дней. На улице холодно. 14 дней нет возможности помыться", - жалуется один из мигрантов.
Напомним, с 10 августа пограничники предотвратили попытки 476 человек незаконно пересечь государственную границу.
С момента введения режима чрезвычайной ситуации возможность пересечь границу по гуманитарным причинам была дана 25 ищущим убежища, в свою очередь, в целом в этом году 377 граждан третьих стран при незаконном пересечении государственной границы были задержаны.
В первой половине августа пограничники ежедневно выявляли десятки мигрантов, а в последние дни их поток иссяк.