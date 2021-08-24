ВИДЕО ⟩ Грузоподъемность нового железнодорожного моста испытал 200-тонный локомотив

Перед завершением строительства нового железнодорожного моста над Эмайыги будет напряженная суматоха, потому что в четверг утром пассажирский поезд из Кяркна в Тарту впервые пересечет новый железнодорожный мост. До этого работы будут продолжаться днем ​​и ночью, потому что новый участок железной дороги нужно добавить к старому, переместить рельсы и проверить несущую способность моста. Для этого во вторник в 11 часов дня 200-тонный локомотив приехал испытать нагрузку, пишет Tartu Postimees.