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  • Грузоподъемность нового железнодорожного моста испытал 200-тонный локомотив

ВИДЕО ⟩ Грузоподъемность нового железнодорожного моста испытал 200-тонный локомотив

Jänese silla koormustest ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Перед завершением строительства нового железнодорожного моста над Эмайыги будет напряженная суматоха, потому что в четверг утром пассажирский поезд из Кяркна в Тарту впервые пересечет новый железнодорожный мост. До этого работы будут продолжаться днем ​​и ночью, потому что новый участок железной дороги нужно добавить к старому, переместить рельсы и проверить несущую способность моста. Для этого во вторник в 11 часов дня 200-тонный локомотив приехал испытать нагрузку, пишет Tartu Postimees.

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Тяжелый локомотив в основном используется для проверки прогиба моста, и для этого машина стоит несколько минут на одном месте. Локомотив также перемещается по мосту взад и вперед, при этом производятся различные необходимые измерения.

«99,99 процентов соответствуют всем требованиям, так что можно быть уверенными в его прочности», - сказал вчера руководитель управления строительством объектов Эстонской железной дороги Керту Аруметс.

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