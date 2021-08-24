Испанский городок - туристам: если всё это для вас головная боль, не приезжайте!
Жители небольшого приморского городка рассердились из-за постоянных жалоб туристов. Если не нравится, не приезжайте, предупреждают власти города, пишет Postimees.
Жители небольшого приморского городка рассердились из-за постоянных жалоб туристов. Если не нравится, не приезжайте, предупреждают власти города, пишет Postimees.
Жителям идиллического прибрежного городка Рибадеселья надоело нытье туристов. Поэтому городские власти решили призвать своих гостей к порядку через социальные сети, пишет New York Post.
«Здесь каждый час звонят в церковные колокола, слышен утреннее пение петухов, не говоря уже о коровьих колокольчиках. Вместо шума города вы слышите шум двигателя трактора. Если все это вызывает у вас головную боль, возможно, вы не в нужном месте», - говорится в сообщении города Рибадеселья в Твиттере.