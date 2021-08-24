Испанский городок туристам: не приезжайте, если это все для вас — головная боль!

«Здесь каждый час звонят в церковные колокола, слышен утренний рев петухов, не говоря уже о коровьих колокольчиках. Вместо шума города вы слышите шум двигателя трактора. Если все это вызывает у вас головную боль, возможно, вы не в нужном месте», - говорится в сообщении города Рибадеселья в Твиттере.