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  • Испанский городок туристам: не приезжайте, если это все для вас — головная боль!

Испанский городок туристам: не приезжайте, если это все для вас — головная боль!

Береговая линия Рибадеселья. ФОТО: Shutterstock

Жители небольшого приморского городка рассердились из-за постоянных жалоб туристов. Если не нравится, не приезжайте, предупреждают власти города, пишет Postimees

Жителям идиллического прибрежного городка Рибадеселья надоело нытье туристов. Поэтому городские власти решили призвать своих гостей к порядку через социальные сети, пишет New York Post.

«Здесь каждый час звонят в церковные колокола, слышен утренний рев петухов, не говоря уже о коровьих колокольчиках. Вместо шума города вы слышите шум двигателя трактора. Если все это вызывает у вас головную боль, возможно, вы не в нужном месте», - говорится в сообщении города Рибадеселья в Твиттере.

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