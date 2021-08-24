Уголовное дело в отношении бывшего руководства Отепя отправлено в суд

Прокуратура обвиняет Тамберга и Лепика в трех эпизодах присвоения, которые имели место в период с 2016 по 2019 годы и были связаны с несколькими объектами, принадлежащими волости. Согласно обвинению, они присвоили более 70 000 евро волостных денег самоуправления в пользу третьего лица.

Кроме того, прокуратура обвиняет Лепика в нарушении требований в проведении госзакупок в 2017 году. Согласно обвинению, он привлек предпринимателя к подготовке тендера и составлению необходимых документов, который впоследствии принял участие в тендере и выиграл в качестве единственного участника тендера на сумму 100 000 евро. По мнению прокуратуры, Лепик таким образом нарушил принцип равного обращения и дал явное преимущество компании, уже участвовавшей в процессе подготовки по тендеру.

Бывший глава волости Кайдо Тамберг также обвиняется прокуратурой в злоупотреблении доверием в связи с замком Сангасте. В частности, согласно обвинению, волость Сангасте решила отказаться от участия в OÜ Sangaste Mõis по предложению Тамберга. Для этого доля компании была продана MTÜ Sangaste Asundused при условии, что покупная цена будет оплачена MTÜ до декабря 2021 года. Хотя Тамберг знал, что MTÜ не в состоянии оплатить покупную цену, он согласился на полную передачу права собственности до выплаты покупной цены. Таким образом, будущая волость Отепя лишилась мызы Сангасте. Как глава волости, Тамберг был обязан руководствоваться интересами волости и отстаивать имущественное благополучие волости. При проведении такой сделки его обвинили в злоупотреблении доверием, возложенном на него, и нанесении ущерба волостному самоуправлению в размере примерно 750 000 евро.

По словам Кайри Калдоя, ведущего прокурора Лыунаской oкружной прокуратуры, волость Отепя как потерпевшая подала иск о возмещении ущерба, нанесенного всеми обвиняемыми. «Руководители местных органов власти могут выполнять свою работу, потому что им доверяют. Следовательно, они также несут большую ответственность и обязаны защищать интересы волости и его жителей. К сожалению, в настоящем деле на основании доказательств, собранных в ходе досудебного разбирательства, можно обвинить Кайдо Тамберга и Каяра Лепика в нескольких коррупционных преступлениях. В результате этих действий, по данным прокуратуры, волостное самоуправление потеряло более 70 000 евро, а также свое участие в мызе Сангасте. Кроме того, есть основания полагать, что выбранная компания получила преимущество в процессе тендера, чего, конечно же, не должно происходить в местных органах власти, которые ценят прозрачность и равное отношение», - сказала Калдоя.