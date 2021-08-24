Уголовное дело в отношении бывшего руководства Отепя отправлено в суд
Лыунаская oкружная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы волости Отепя Кайдо Тамберга и помощника главы волости Каяра Лепика и предъявила им обвинение в присвоении в пользу третьего лица. Прокуратура также обвиняет Лепика в нарушении требований к проведению государственных закупок и злоупотреблении доверием в отношении Тамберга. Кроме того, одному человеку было предъявлено обвинение в пособничестве в присвоении.