Найдена редкая двуглавая черепаха
Биологи обнаружили редкую двуглавую черепаху в национальном парке мыса Хаттерас, пишет Postimees.
Биологи обнаружили редкую двуглавую черепаху в национальном парке мыса Хаттерас, пишет Postimees.
Биологи обнаружили двуглавую черепаху при проверке черепашьих гнезд в национальном парке Кейп-Хаттерас, Северная Каролина.
«В целом генетическая деформация детенышей морских черепах довольно распространена на побережье и во всем мире. Однако найти живую двуглавую черепаху редко», - сказал представитель национального парка Майкл Барбер. Специалисты оценили здоровье черепахи как хорошее и вместе с другими выпустили ее в океан. Двуглавая черепаха благополучно поплыла.
За последние пять лет до инцидента сотрудники парка обнаружили двух двуглавых черепах, но обе были мертвы.