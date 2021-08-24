Найдена редкая двуглавая черепаха

«В целом генетическая деформация детенышей морских черепах довольно распространена на побережье и во всем мире. Однако найти живую двуглавую черепаху редко», - сказал представитель национального парка Майкл Барбер. Специалисты оценили здоровье черепахи как хорошее и вместе с другими выпустили ее в океан. Двуглавая черепаха благополучно поплыла.