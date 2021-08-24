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Найдена редкая двуглавая черепаха

Малышки черепашки ФОТО: Shutterstock

Биологи обнаружили редкую двуглавую черепаху в национальном парке мыса Хаттерас, пишет Postimees

Биологи обнаружили двуглавую черепаху при проверке черепашьих гнезд в национальном парке Кейп-Хаттерас, Северная Каролина.

«В целом генетическая деформация детенышей морских черепах довольно распространена на побережье и во всем мире. Однако найти живую двуглавую черепаху редко», - сказал представитель национального парка Майкл Барбер. Специалисты оценили здоровье черепахи как хорошее и вместе с другими выпустили ее в океан. Двуглавая черепаха благополучно поплыла.

За последние пять лет до инцидента сотрудники парка обнаружили двух двуглавых черепах, но обе были мертвы.

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