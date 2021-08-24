Картина дня: перспектива роста минималки, поимка вора топлива и дело о коррупции

В Эстонии прибавилось 375 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4923 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 375, то есть 7,6% от общего количества тестов. Читать далее...

За минималку в столице больше не работают даже уборщицы

Минимальная зарплата, оставшаяся в этом году на уровне 584 евро, в следующем году вырастет выше 600, подтвердили председатель Центрального союза работодателей Арто Аас и представляющий профсоюзы Пеэп Петерсон. На каком именно уровне будет установлена планка, выяснится в ходе начавшихся вчера переговоров. Читать далее...

Робин Гуд по-эстонски: хитрая схема позволяла водителю не платить на заправке за топливо

«Я сделаю еще кое-что. Чтобы у вас не возникло проблем, дайте эту бумагу. Я должен там указать свое имя, иначе вам придется заплатить за топливо самому», - объяснял работнику заправки Circle 32-летний Арго. Читать далее...

Студия Postimees: чем обусловлен скомканный финал в Афганистане?

Как изменится мир после Афганистана? Почему Кабул пал так быстро, а огромные вложения и усилия западных стран себя не оправдали? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке, депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите интервью в повторе!

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 〉 Ученый ТУ: антитела могут быть более чем у 700 000 жителей Эстонии

Айме Кейс, ученый и младший преподаватель медицинской этики Тартуского университета в интервью Rus.Postimees рассказала о том, какой процент жителей Эстонии болеет бессимптомно, у скольких уже есть антитела к коронавирусу и есть ли у ученых прогнозы относительно того, когда пандемия окончательно отступит. Читать далее...

«Полная чушь»: стиль управления руководителя PERH нарушает психологический климат?

Сегодня совет Северо-Эстонской региональной больницы обсуждает вопрос нового председателя правления. Занимавший этот пост до сих пор Агрис Пеэду выдвинул свою кандидатуру на новый срок, но в коллективе серьезно критикуют якобы токсичный стиль управления Пеэду. Читать далее...

Соцдемы и «Отечество» не торопятся поддерживать Кариса

Получивший поддержку коалиции кандидат в президенты Алар Карис вчера провел рабочие встречи с Социал-демократической партией и партией «Отечество», чтобы политики могли поближе познакомиться с его взглядами и оценкой ценностей. Ни одна из оппозиционных партий не раскрыла, планируют ли они поддержать директора Эстонского национального музея Алара Кариса. Читать далее...

ФОТО 〉 На берегу озера найдены женские вещи: полиция ищет их владелицу

Вечером 22 августа в Центр тревоги поступило сообщение, что на берегу озера Леппсилла Мустъярв в волости Ания Харьюкого уезда найдена женская одежда. Читать далее...

Тийт Вяхи: мы не устрашаем, а злим Россию

Бывший премьер-министр Эстонии, предприниматель Тийт Вяхи, выступая на экономической конференции Центристской партии, сказал, что политика безопасности Эстонии является крайне однобокой, а вместо того, чтобы запугивать Россию, мы ее скорее злим. Читать далее...

В самом посещаемом торговом центре Эстонии продолжаются работы по обновлению

В Viru Keskus продолжаются работы по обновлению, которые придадут торговому центру новый внешний вид и содержание. Цель обновления – модернизировать самый посещаемый торговый центр Эстонии, отвечая на меняющиеся тенденции культуры шопинга и предлагая гостям богатый впечатлениями опыт. Читать далее...

ФОТО 〉 Мужчины, взорвавшие банкоматы, приговорены к тюремному заключению

Сегодня в суде двое обвиняемых подтвердили, что идут с прокуратурой на соглашение, согласно которому они признали себя виновными во взрыве двух банкоматов и согласились получить за это один год и один месяц тюремного заключения. Читать далее...

Уголовное дело в отношении бывшего руководства Отепя отправлено в суд