Фото ⟩ Настоящая жемчужина! Говорят, что дом, в котором продается квартира, построил сам Глен

Двухкомнатная квартира расположена в двухэтажной деревянной вилле, которая входит в число старейших сохранившихся исторических домов в Нымме. Согласно регистру памятников культуры, здание датируется 1910-ми годами, но на самом деле оно, вероятно, на несколько десятилетий старше.

ФОТО: City24

Внешняя архитектура здания построено в стиле историзма, причем в его классическом понимании. По неподтвержденным данным, вилла была построена лично основателем Нымме Николаем фон Гленом. В здании, имеющем долгую, но достойную историю, капитальный ремонт последний раз проводился в 2011 году.

ФОТО: City24

В двухэтажном деревянном доме с арочными окнами всего четыре квартиры. Выставленная на продажу квартира находится на первом этаже исторического дома. Уникальная недвижимость продается за 198 000 евро.

ФОТО: City24

Гостиная в квартире объединена с открытой кухней и столовой, дверь из которой ведет на небольшую террасу. В ухоженном саду стоит беседка, где можно пользоваться грилем и приятно проводить время. В квартире одна спальня и просторная ванная комната с окном. В ванной комнате душевая кабина, ванна и сауна с электрокаменкой. Имеются дровяной сарай и парковочное место во дворе.

ФОТО: City24