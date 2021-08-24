Twitter и Facebook оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента

"В суд поступили апелляционные жалобы на постановления от 22 июля о назначении Twitter и Facebook административных штрафов за совершение правонарушений", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Дата судебных заседаний пока не назначена.

22 июля мировой суд Москвы признал Twitter и Facebook виновными в нарушении статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ) и назначил компаниям штраф в размере 5,5 и 6 млн рублей соответственно.

Таким образом, сумма общих штрафов, полученных Twitter с начала этого года, составила более 33 млн рублей, Facebook - 49 млн рублей.

Facebook и Twitter с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Telegram, Google, Mail.ru, TikTok.

В настоящее время на рассмотрении мирового суда находятся еще ряд административных протоколов в отношении Facebook и Twitter, по которым им грозят штрафы до 18 млн рублей.