Лидера партии «Отечество» выписали из больницы
На прошлой неделе председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер попал в больницу с коронавирусом, но сегодня его отпустили на домашнее лечение, пишет Postimees.
На прошлой неделе председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер попал в больницу с коронавирусом, но сегодня его отпустили на домашнее лечение, пишет Postimees.
В социальной сети Сеэдер написал, что дома еще будут браться все необходимые анализы и проводиться процедуры, но так удобнее: «Так тяжело я никогда не болел. Кислородные трубки тоже были вставлены в нос впервые. Но каждый опыт учит и чем-то полезен. По крайней мере, в моей жизни было так». Он поблагодарил персонал Вильяндиской больницы, который ухаживал за ним четыре дня.
В начале августа на фестивале мнений Сеэдер сказал, что вакцинирован от коронавируса: «Я свой чип получил». Однако Сеэдер успел получить только одну дозу, то есть процесс вакцинации завершен не был.
В начале этого года внутри парламентской фракции «Отечества» возник очаг заражения, поэтому вся фракция ходила тестироваться. Тогда результат анализа в Сеэдера оказался отрицательным.