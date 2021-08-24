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Лидера партии «Отечество» выписали из больницы

Председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер. ФОТО: Remo Tõnismäe

На прошлой неделе председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер попал в больницу с коронавирусом, но сегодня его отпустили на домашнее лечение, пишет Postimees.

В социальной сети Сеэдер написал, что дома еще будут браться все необходимые анализы и проводиться процедуры, но так удобнее: «Так тяжело я никогда не болел. Кислородные трубки тоже были вставлены в нос впервые. Но каждый опыт учит и чем-то полезен. По крайней мере, в моей жизни было так». Он поблагодарил персонал Вильяндиской больницы, который ухаживал за ним четыре дня.

В начале августа на фестивале мнений Сеэдер сказал, что вакцинирован от коронавируса: «Я свой чип получил». Однако Сеэдер успел получить только одну дозу, то есть процесс вакцинации завершен не был.

В начале этого года внутри парламентской фракции «Отечества» возник очаг заражения, поэтому вся фракция ходила тестироваться. Тогда результат анализа в Сеэдера оказался отрицательным.

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