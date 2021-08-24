Лидера партии «Отечество» выписали из больницы

В социальной сети Сеэдер написал, что дома еще будут браться все необходимые анализы и проводиться процедуры, но так удобнее: «Так тяжело я никогда не болел. Кислородные трубки тоже были вставлены в нос впервые. Но каждый опыт учит и чем-то полезен. По крайней мере, в моей жизни было так». Он поблагодарил персонал Вильяндиской больницы, который ухаживал за ним четыре дня.