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Первые 13 афганских беженцев направляются в Эстонию

Afganistanist evakueeritud põgenikud. ФОТО: Jose Luis Magana / AP / Scanpix

Помогавшие Эстонии 13 афганцев выехали из Афганистана и теперь направляются в Эстонию, заявила министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, пишет Postimees

«По имеющейся информации, 13 афганцев выехали, но я подчеркиваю, что эта картина меняется постоянно, и если вы спросите через несколько часов, их число может быть уже другим», - сказала министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс.

Лийметс не уточнила, на каком самолете афганцы прибудут в Эстонию из Кабула и где они сделают остановку.

Говоря о том, что будет с афганцами по прибытии, Лийметс сказала, что они будут доставлены в Эстонию как получатели международной защиты. «В компетенцию Министерства внутренних дел входит решение, как поступить с ними», - сказала она.

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