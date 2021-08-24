Первые 13 афганских беженцев направляются в Эстонию
Помогавшие Эстонии 13 афганцев выехали из Афганистана и теперь направляются в Эстонию, заявила министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, пишет Postimees.
Помогавшие Эстонии 13 афганцев выехали из Афганистана и теперь направляются в Эстонию, заявила министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, пишет Postimees.
«По имеющейся информации, 13 афганцев выехали, но я подчеркиваю, что эта картина меняется постоянно, и если вы спросите через несколько часов, их число может быть уже другим», - сказала министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс.
Лийметс не уточнила, на каком самолете афганцы прибудут в Эстонию из Кабула и где они сделают остановку.
Говоря о том, что будет с афганцами по прибытии, Лийметс сказала, что они будут доставлены в Эстонию как получатели международной защиты. «В компетенцию Министерства внутренних дел входит решение, как поступить с ними», - сказала она.