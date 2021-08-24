Первые 13 афганских беженцев направляются в Эстонию

«По имеющейся информации, 13 афганцев выехали, но я подчеркиваю, что эта картина меняется постоянно, и если вы спросите через несколько часов, их число может быть уже другим», - сказала министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс.

Лийметс не уточнила, на каком самолете афганцы прибудут в Эстонию из Кабула и где они сделают остановку.