Саския Алусалу объявила о завершении карьеры
Конькобежка Саския Алусалу прекращает свою карьеру спортсменки, однако надеется продолжать заниматься спортом, используя другие возможности.
Конькобежка Саския Алусалу прекращает свою карьеру спортсменки, однако надеется продолжать заниматься спортом, используя другие возможности.
Саския Алусалу сделала следующее заявление: «Для меня было большой честью и долгом, но в то же время и большой радостью, представлять эстонское государство на спортивном поприще, которое я люблю и которому до сегодняшнего дня я отдавала всю себя. Последние полтора года коснулись каждого из нас, независимо от возраста или сферы жизни. Для меня это тоже было время, когда, помимо тренировок и соревнований, я могла подумать о том, чего достигла, и составить планы. Я хочу покинуть большой спорт с улыбкой и радостью, потому что, несмотря на огромные усилия, я наслаждалась им. Усилия были как горькими, так и сладкими. В общем, такими, как и должна быть жизнь. Хочу поблагодарить всех своих спонсоров, болельщиков, тренеров и дорогих мне людей, без которых меня бы здесь сегодня не было. Отдельно я бы хотела поблагодарить весь народ Эстонии, благодаря которым восстановлена наша государственность, тридцатилетие которой мы отметили несколько дней назад».
Саския Алусалу (27) — 38-кратная чемпионка Эстонии по конькобежному спорту, обладательница 89 рекордов Эстонии.
На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Алусалу первой из эстонских конькобежек несла государственный флаг и заняла четвертое место в масс-старте. В 2018-м Алусалу признали лучшей спортсменкой года в Эстонии.
Свой первый рекорд Эстонии Алусалу установила в 14 лет. С 17 лет жила и тренировалась в Германии.