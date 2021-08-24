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Саския Алусалу объявила о завершении карьеры

Saskia Alusalu. ФОТО: Tairo Lutter

Конькобежка Саския Алусалу прекращает свою карьеру спортсменки, однако надеется продолжать заниматься спортом, используя другие возможности.

Саския Алусалу сделала следующее заявление: «Для меня было большой честью и долгом, но в то же время и большой радостью, представлять эстонское государство на спортивном поприще, которое я люблю и которому до сегодняшнего дня я отдавала всю себя. Последние полтора года коснулись каждого из нас, независимо от возраста или сферы жизни. Для меня это тоже было время, когда, помимо тренировок и соревнований, я могла подумать о том, чего достигла, и составить планы. Я хочу покинуть большой спорт с улыбкой и радостью, потому что, несмотря на огромные усилия, я наслаждалась им. Усилия были как горькими, так и сладкими. В общем, такими, как и должна быть жизнь. Хочу поблагодарить всех своих спонсоров, болельщиков, тренеров и дорогих мне людей, без которых меня бы здесь сегодня не было. Отдельно я бы хотела поблагодарить весь народ Эстонии, благодаря которым восстановлена наша государственность, тридцатилетие которой мы отметили несколько дней назад».

Саския Алусалу (27) — 38-кратная чемпионка Эстонии по конькобежному спорту, обладательница 89 рекордов Эстонии.

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Алусалу первой из эстонских конькобежек несла государственный флаг и заняла четвертое место в масс-старте. В 2018-м Алусалу признали лучшей спортсменкой года в Эстонии.

Свой первый рекорд Эстонии Алусалу установила в 14 лет. С 17 лет жила и тренировалась в Германии.

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