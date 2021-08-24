Саския Алусалу объявила о завершении карьеры

Саския Алусалу сделала следующее заявление: «Для меня было большой честью и долгом, но в то же время и большой радостью, представлять эстонское государство на спортивном поприще, которое я люблю и которому до сегодняшнего дня я отдавала всю себя. Последние полтора года коснулись каждого из нас, независимо от возраста или сферы жизни. Для меня это тоже было время, когда, помимо тренировок и соревнований, я могла подумать о том, чего достигла, и составить планы. Я хочу покинуть большой спорт с улыбкой и радостью, потому что, несмотря на огромные усилия, я наслаждалась им. Усилия были как горькими, так и сладкими. В общем, такими, как и должна быть жизнь. Хочу поблагодарить всех своих спонсоров, болельщиков, тренеров и дорогих мне людей, без которых меня бы здесь сегодня не было. Отдельно я бы хотела поблагодарить весь народ Эстонии, благодаря которым восстановлена наша государственность, тридцатилетие которой мы отметили несколько дней назад».