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В столице Японии на фоне растущего количества случаев заражения коронавирусом началась церемония открытия Паралимпийских игр. Из-за пандемии Паралимпиада проходит в Токио на год позже запланированного, как и Олимпиада. В городе по-прежнему действует чрезвычайное положение.

В столице Японии на фоне растущего количества случаев заражения коронавирусом началась церемония открытия Паралимпийских игр. Из-за пандемии Паралимпиада проходит в Токио на год позже запланированного, как и Олимпиада. В городе по-прежнему действует чрезвычайное положение.

В Токио церемония началась в восемь часов вечера - фейерверк над олимпийским стадионом был виден во всем городе. В шествии приняли участие почти пять тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 22 видах спорта. Британский флаг несли 26-летняя пловчиха Эми Симмондс и 56-летний лучник Джон Стаббс, самый пожилой член британской паралимпийской сборной.

За несколько часов до открытия в парке Ееги в Токио завершилась эстафета олимпийского огня. Из-за взрывного роста заражаемости Covid-19 факел по улицам Токио не проносили. Однако это то же самое олимпийское пламя - из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, после чего передавали от одного бегуна к другому с помощью "поцелуя факелов".

Церемония открытия Паралимпиады. ФОТО: Getty Images

Российские спортсмены будут выступать под флагом Паралимпийского комитета России, а вместо гимна при награждении будет звучать концерт Чайковского. По словам первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, российская сторона также предлагала песню "Калинка" Ивана Ларионова, но Паралимпийский комитет в этом отказал. Национальный флаг можно будет увидеть на форме сборной.

В этом году в программу игр включены две новых дисциплины - бадминтон и тхэквондо. Парусный спорт и футбол 7х7 для людей с ДЦП из программы исключили.

Японские власти надеются, что Паралимпиада сделает общество более инклюзивным. Токио стал первым в истории городом, в котором проходят вторые Паралимпийские игры. Первые прошли в 1964 году, и именно тогда был придуман термин "паралимпиада". На них приехало 375 спортсменов, состязавшихся в девяти дисциплинах. В нынешнем году в Токио приехало уже 4400 спортсменов, которые соревнуются в 22 видах спорта.

Поднятие национального флага Японии. ФОТО: Getty Images

Во вторник проходит только церемония открытия, сами соревнования начнутся в среду.

Положение Паралимпиады

Символ Агитос в Токио. ФОТО: Getty Images

Паралимпиада в Токио должна стать своего рода возвращением паралимпийского движения на позицию силы - прошлые Паралимпийские игры, в Рио, прошли только после серьезных сокращений бюджета.

В 2016 году бразильский комитет по организации Игр должен был выплатить около 9 млн долларов, чтобы покрыть стоимость путешествия паралимпийцев и сопровождающих их команд в Рио. Однако средства были потрачены на устранение различных технических проблем, возникших во время Олимпиады, и бюджет Паралимпийских игр пришлось урезать.

Команда беженцев. ФОТО: Getty Images

Состязания в Токио организаторы считают шансом снова повысить статус Игр - до начала пандемии спрос на билеты был огромным, а в 2019 году, до того как началась пандемия, предолимпийские мероприятия собирали множество людей.

Однако после начала пандемии японцы начали с опаской относиться к идее проведения массовых международных мероприятий в Токио, и спортсменам, помимо годовой задержки, пришлось делать перерывы в тренировках из-за карантинных правил на родине.

Талисман Паралимпиады Сомейти посещает японскую школу в 2019 году. ФОТО: Getty Images

В Токио по-прежнему в силе чрезвычайное положение, и паралимпийцам, как и спортсменам обычной Олимпиады, придется соблюдать множество правил - ежедневно проходить тестирование, соблюдать дистанцию и носить маски.

"Я уверен, что это будут безопасные игры, - заявил президент Междунароного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. - Но это не значит, что не будет заражений".

"Заражения будут. Но успех определит то, как мы контролируем и реагируем на новые случаи и предотвращаем их распространение", - добавил он.

"Я понимаю злость и раздражение японцев на фоне пандемии, но между Олимпиадой и пандемией не было корреляции, и я уверен, что с Паралимпиадой будет так же. У роста заражаемости другие причины", - говорит он.

Однако пандемия все же отразилась на играх - из-за нее в Токио не смогли приехать спортсмены из островных государств Самоа, Кирибати, Тонга и Вануату. Также на игры не прилетели двое паралимпийцев из Афганистана. Флаг страны на открытии понесут волонтеры.

Афганский пловец Аббас Карими, впрочем, выступит в составе команды беженцев вместе с ее первой спортсменкой-женщиной, метательницей молота Алией Исса.

Члены сборной Новой Зеландии по регби в инвалидных креслах. ФОТО: Getty Images

Кто звезды?

В Паралимпиаде в этом году примут участие знаменитые спортсмены с ограниченными возможностями - от немецкого прыгуна в длину "на лезвиях" Маркуса Рема до гонщицы на инвалидных креслах из США Татьяны Макфадден и бразильского пловца Даниэля Диаса.

Полячка Наталья Партыка попытается в пятый раз завоевать титул чемпионки по настольному теннису - всего несколько недель назад она участвовала в "обычной" Олимпиаде.

За медаль поборется итальянская фехтовальщица-колясочница Бебе Вио, которой в детстве из-за менингита ампутировали предплечья и одну ногу ниже колена. Фаворитами в теннисе на креслах считают японцев Шинго Куниеду и Юи Камидзи.