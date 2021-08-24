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В Финляндии диагностировано 644 новых случая коронавируса

Вакцинация в Хельсинки. ФОТО: Lehtikuva

За последние сутки в Финляндии выявлено 644 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом пишет YLE со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

За последние две недели диагностировано 9 552 заражения, что примерно лишь на 19 случаев COVID-19 больше, чем за предыдущие 14 дней.

Общее число инфицированных с момента начала пандемии теперь составляет 123 061.

По данным THL, самый высокий уровень заражаемости зафиксирован в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS, где выявлено 297 заражений на 100 000 жителей, и в медицинском округе Лапландии, где индекс заражаемости составляет 207.

За последние сутки вторую дозу вакцины получили 11 000 человек

39,3 млн жителей страны уже получили первую прививку. Это соответствует 70,7 процентам населения. Обе прививки сделали 46,24% населения, то есть 2,58 млн человек. Количество полностью вакцинированных людей за последние сутки выросло на 11 000 человек.

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