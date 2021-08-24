В Финляндии диагностировано 644 новых случая коронавируса
За последние сутки в Финляндии выявлено 644 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом пишет YLE со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
За последние сутки в Финляндии выявлено 644 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом пишет YLE со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
За последние две недели диагностировано 9 552 заражения, что примерно лишь на 19 случаев COVID-19 больше, чем за предыдущие 14 дней.
Общее число инфицированных с момента начала пандемии теперь составляет 123 061.
По данным THL, самый высокий уровень заражаемости зафиксирован в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS, где выявлено 297 заражений на 100 000 жителей, и в медицинском округе Лапландии, где индекс заражаемости составляет 207.
39,3 млн жителей страны уже получили первую прививку. Это соответствует 70,7 процентам населения. Обе прививки сделали 46,24% населения, то есть 2,58 млн человек. Количество полностью вакцинированных людей за последние сутки выросло на 11 000 человек.