В Финляндии диагностировано 644 новых случая коронавируса

За последние две недели диагностировано 9 552 заражения, что примерно лишь на 19 случаев COVID-19 больше, чем за предыдущие 14 дней.

Общее число инфицированных с момента начала пандемии теперь составляет 123 061.

По данным THL, самый высокий уровень заражаемости зафиксирован в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS, где выявлено 297 заражений на 100 000 жителей, и в медицинском округе Лапландии, где индекс заражаемости составляет 207.

За последние сутки вторую дозу вакцины получили 11 000 человек