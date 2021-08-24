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  • Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже из автомобилей в Ласнамяэ

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже из автомобилей в Ласнамяэ

Фото иллюстративное. ФОТО: Marko Saarm

Сегодня полицейские Ида-Харьюского отделения полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении краж из припаркованных в Ласнамяэ автомобилей.

«Мужчина, задержанный в качестве подозреваемого, брал все, что было оставлено в автомобилях – видеорегистраторы, кошельки, инструменты, одежду. Ущерб составляет тысячи евро», – сказал руководитель службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.

По словам Синикаса, подозреваемый является местным жителем, который ранее неоднократно наказывался за совершение краж: «В конце мая он освободился из заключения, но видно, что наказание не оказало должного влияния. Так как он уже знаком полиции, его личность была быстро установлена по собранным фото- и видеоматериалам».

Райнис Синикас подчеркнул, что вора могут привлечь даже малоценные вещи, оставленные в салоне автомобиля, например, монеты или пачка сигарет, а в результате оказывается разбито стекло автомобиля. «Паркуя автомобиль, надо убрать с глаз все вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленника. Ценные вещи надо всегда забирать с собой», – добавил он.

Если кто-то в последние дни стал жертвой подобного преступления, но еще не сообщил об этом, просим обратиться в полицию. Заявление можно подать и по интернету.

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