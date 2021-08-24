Бывший менеджер Шумахера рассказал, что его не пускают к Михаэлю: «Коринна Шумахер удалила меня из своей жизни»
Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал, что ему не разрешают посещать семикратного чемпиона мира, пишет Sports.
Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал, что ему не разрешают посещать семикратного чемпиона мира, пишет Sports.
По словам Вебера, жена Михаэля Коринна прервала с ним все контакты вскоре после случившегося в конце 2013 года инцидента.
«Вплоть до сегодняшнего дня я не получил ни одного звонка или письма. Я знаю, что в тот день, полный непреодолимой боли, Коринна удалила меня из своей жизни. Как я превратился в изношенную шину за все эти годы? Почему мне не разрешают навещать Михаэля? За что меня так наказывают? На самом деле я знаю ответ. Я совершил ошибку. Потому что в тот день сразу не прыгнул в самолет и не отправился в больницу к Михаэлю. Я увидел вокруг него целую толпу людей и подумал, что сейчас нет смысла стоять в очереди. И это было неправильно. Я должен был сразу туда лететь. Сожалел ли я об этом? Конечно, тысячу раз», – рассказал Вебер.