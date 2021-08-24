Бывший менеджер Шумахера рассказал, что его не пускают к Михаэлю: «Коринна Шумахер удалила меня из своей жизни»

«Вплоть до сегодняшнего дня я не получил ни одного звонка или письма. Я знаю, что в тот день, полный непреодолимой боли, Коринна удалила меня из своей жизни. Как я превратился в изношенную шину за все эти годы? Почему мне не разрешают навещать Михаэля? За что меня так наказывают? На самом деле я знаю ответ. Я совершил ошибку. Потому что в тот день сразу не прыгнул в самолет и не отправился в больницу к Михаэлю. Я увидел вокруг него целую толпу людей и подумал, что сейчас нет смысла стоять в очереди. И это было неправильно. Я должен был сразу туда лететь. Сожалел ли я об этом? Конечно, тысячу раз», – рассказал Вебер.