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  • Бывший менеджер Шумахера рассказал, что его не пускают к Михаэлю: «Коринна Шумахер удалила меня из своей жизни»

Бывший менеджер Шумахера рассказал, что его не пускают к Михаэлю: «Коринна Шумахер удалила меня из своей жизни»

Михаэль Шумахер. ФОТО: AFP / Scanpix

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал, что ему не разрешают посещать семикратного чемпиона мира, пишет Sports.

По словам Вебера, жена Михаэля Коринна прервала с ним все контакты вскоре после случившегося в конце 2013 года инцидента.

«Вплоть до сегодняшнего дня я не получил ни одного звонка или письма. Я знаю, что в тот день, полный непреодолимой боли, Коринна удалила меня из своей жизни. Как я превратился в изношенную шину за все эти годы? Почему мне не разрешают навещать Михаэля? За что меня так наказывают? На самом деле я знаю ответ. Я совершил ошибку. Потому что в тот день сразу не прыгнул в самолет и не отправился в больницу к Михаэлю. Я увидел вокруг него целую толпу людей и подумал, что сейчас нет смысла стоять в очереди. И это было неправильно. Я должен был сразу туда лететь. Сожалел ли я об этом? Конечно, тысячу раз», – рассказал Вебер.

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