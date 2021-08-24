ООН: из афганских провинций сообщают о пытках и убийствах

Кроме того, по словам Бачелет, свидетели сообщают о рекрутировании талибами несовершеннолетних "солдат" и нарушениях прав женщин.

Сами талибы уверяют, что у них нет намерения казнить политических и идейных противников, и вообще они изменились. "Мы забыли все, что было в прошлом", - сказал представитель "Талибана" Захибулла Муджахид.

Когда "Талибан" в прошлый раз был у власти в Афганистане, исламисты насаждали в стране законы шариата. Вновь захватив страну девять дней назад, талибы пообещали уважать права женщин и свободу слова - но в рамках шариата.

Тем временем в некоторых провинциях, как сообщается, незамужние женщины стараются не выходить из домов, опасаясь, что их "поженят" на боевике.