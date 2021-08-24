Меркель согласилась выплатить Афганистану 600 млн евро

Главным приоритетом на настоящий момент, сообщила она, остается вопрос эвакуации граждан из Афганистана, на настоящий момент данных о переносе даты 31 августа нет.

Ранее сообщалось, что Германия ведет переговоры об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа. Боевики движения "Талибан" не намерены продлевать крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию из аэропорта Кабула.