Банку Luminor предписано усовершенствовать профилактику отмывания денег

Банк в своих процедурах должен будет определить, с какой периодичностью в различных структурных подразделениях всей группы будет даваться оценка потребности в ресурсах и будут совершенствоваться решения в сфере информационных технологий, сообщает Банк Литвы.

Банку Luminor также предписано повысить качество собираемых данных и улучшить систему наблюдения за платежами, а также при выделении необходимых ресурсов обеспечивать, чтобы надлежащая проверка клиентов была своевременной и высококачественной.

Как сообщает Банк Литвы, Luminor стремится предотвратить отмывание денег и финансовые преступления, поэтому постоянно пересматривает и совершенствует свою практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

«Мы согласны с принятыми во время обычной проверки выводами о необходимости совершенствования внутренних процессов в банке. Можем подтвердить, что уже много их мы провели в жизнь, а оставшиеся обязались закончить в соответствии с представленными надзорным ведомствам планами», – говорится в пресс-релизе банка.

Банк подчеркнул, что надзорные ведомства во время этой проверки подтвердили, что Luminor сохраняет консервативную модель бизнеса и невысокую степень риска.

В прошлом году надзорные ведомства Эстонии, Латвии и Литвы (Финансовая инспекция, Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала и Банк Литвы соответственно), координируя действия через учрежденную надзорной службой Эстонии коллегию, одновременно провели инспектирование в подразделениях банка Luminor всех трех стран.