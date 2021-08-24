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Банку Luminor предписано усовершенствовать профилактику отмывания денег

Luminor. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Надзорные ведомства стран Балтии предписали банку Luminor усовершенствовать систему профилактики отмывания денег и внутренние правила.

Банк в своих процедурах должен будет определить, с какой периодичностью в различных структурных подразделениях всей группы будет даваться оценка потребности в ресурсах и будут совершенствоваться решения в сфере информационных технологий, сообщает Банк Литвы.

Банку Luminor также предписано повысить качество собираемых данных и улучшить систему наблюдения за платежами, а также при выделении необходимых ресурсов обеспечивать, чтобы надлежащая проверка клиентов была своевременной и высококачественной.

Как сообщает Банк Литвы, Luminor стремится предотвратить отмывание денег и финансовые преступления, поэтому постоянно пересматривает и совершенствует свою практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

«Мы согласны с принятыми во время обычной проверки выводами о необходимости совершенствования внутренних процессов в банке. Можем подтвердить, что уже много их мы провели в жизнь, а оставшиеся обязались закончить в соответствии с представленными надзорным ведомствам планами», – говорится в пресс-релизе банка.

Банк подчеркнул, что надзорные ведомства во время этой проверки подтвердили, что Luminor сохраняет консервативную модель бизнеса и невысокую степень риска.

В прошлом году надзорные ведомства Эстонии, Латвии и Литвы (Финансовая инспекция, Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала и Банк Литвы соответственно), координируя действия через учрежденную надзорной службой Эстонии коллегию, одновременно провели инспектирование в подразделениях банка Luminor всех трех стран.

Целью этих действий было проверить, соответствуют ли системы превенции отмывания денег и финансирования терроризма, а также внутренние правила банка требованиям правовых актов.

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